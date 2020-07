Vincenzo De Luca teme la seconda ondata di coronavirus e annuncia: “Preparatevi mentalmente a farvi il vaccino contro l’influenza. Tutti tutti”. Il governatore lo ha detto nell’ambito della sua consueta diretta video del venerdì pomeriggio dove fa il punto della situazione.

De Luca: “Dovete fare tutti il vaccino contro l’influenza”

E’ noto, così come ribadito da molti scienziati, che il vaccino contro l’influenza aiuterebbe a distinguere i pazienti affetti da Covid-19 da quelli affetti da semplice influenza stagionale. La confusione dei sintomi infatti potrebbe mandare il prossimo ottobre in tilt il sistema sanitario e aumentare in misura sproprozionata ricoveri e screening. Per questo De Luca, insieme ad altri governatori regionali, ha sposato la linea pro-vax. Per il prossimo autunno, ha dunque spiegato che i cittadini campani devono prepararsi “mentalmente a farsi il vaccino”. “Tutti”, ha specificato, e non solo le categorie più a rischio come bimbi e anziani.

Vincenzo De Luca è tornato anche a parlare del focolaio domizio, che ha portato i contagi in Regione in preoccupante risalita rispetto al resto d’Italia: “La Campania oggi è a contagio zero – ha spefificato -, il focolaio di Mondragone è stato isolato. Dobbiamo denunciare quando emerge un problema e risolverlo subito. La prossima settimana apriamo l’ospedale di Agropoli, presentiamo il progetto per quello nuovo di Pozzuoli e stiamo lavorando per acquisti tempestivi sulla vaccinazione”.

Sempre in tema coronavirus, il capo dell’Esecutivo campano ha anche toccato l’argomento scuola e ha annunciato che, da settembre, verranno fornite “mascherine agli studenti e ai professori”. In aula si indosseranno dunque i dispositivi di protezione individuale. L’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 24 settembre, con dieci giorni di ritardo rispetto alla data fissata a livello nazionale dal Governo.