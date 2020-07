E’ morto dopo un giorno di agonia il piccolo Ezechiele Negru, il bimbo di 2 anni che l’altro ieri era scivolato nella piscina del giardino di casa a Calendasco, in provincia di Piacenza. Ricoverato d’urgenza, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri all’ospedale di Bergamo.

Calendasco (Piacenza), scivolato in piscina: Ezechiele Negru non ce l’ha fatta

Ancora incerta la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe uscito di casa autononamente e avrebbe raggiunto la piscina. Poi si sarebbe arrampicato sulla scaleta finendo in acqua, nella piscina alta circa un metro e mezzo. Avrebbe poi perso conoscenza. Dopo pochi minuti i soccorsi. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. In elisoccorso, è stato trasportato in fin di vita al nosocomio bergamasco Papa Giovanni XXXIII. Il decesso dopo due giorni per i gravi danni neurologici riportati.

La famiglia è straziata: “Era la gioia della nostra casa, la vita è ingiusta”, sono le parole della madre (che ha altri due bimbi ed è incinta) riferite a la Libertà di Piacenza. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tutta la comunità di Calendasco è scossa per l’improvvisa perdita di un bambino così piccolo e si unisce al dolore lancinante della famiglia Negru.

Foto: La Libertà di Piacenza