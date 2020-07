Un elicottero della Polizia sta sorvolando la città di Villaricca per dalle 10 di questa mattina.

Il mezzo aereo è stato più volte visto in volo a bassissima quota in prossimità di via Marchesella, via Napoli e del Corso Italia. Segnalazioni arrivano anche dal centro storico della città.

Villaricca, elicottero della Polizia sorvola la città: ecco cosa sta succedendo

E’ in corso un’operazione della Polizia contro il riciclaggio della auto. In diverse città d’Italia gli agenti stanno eseguendo otto misure cautelari tra la provincia di Napoli, Taranto, Bari, Lecce.

Sono tutte accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose auto di alta gamma commerciale attraverso il metodo della “falsa nazionalizzazione”.

Sono in corso anche i sequestri, presso le Motorizzazioni Civili di Napoli, Palermo e Lecce, di fascicoli di nazionalizzazione delle auto. Gli indagati, secondo gli inquirenti, riuscivano a far ottenere, in tempi rapidi, immatricolazioni e nazionalizzazioni corredati di documentazione falsa o inesatta.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Taranto, in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia, per la Campania e la Sezione Polstrada di Lecce.