A sorpresa Matteo Salvini torna a Mondragone dopo gli scontri di martedì. Il leader della Lega sarà in piazza Mario Liberato Conte dove, fanno sapere fonti della Lega, incontrerà alcuni rappresentanti delle realtà produttive del territorio “e in particolare allevatori, agricoltori, balneari, albergatori”. Sarà presente anche il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni.

Salvini a Mondragone

Una visita a sorpresa. Non era stato comunicato alla stampa il suo arrivo. In questi minuti dovrebbe arrivare sul lungomare della città casertana. L’intera zona è stata isolata ed è impedito l’accesso alle automobili. Un vasto spiegamento di carabinieri e polizia sta presidiando la piazza centrale del lungomare per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Salvini aveva annunciato che sarebbe ritornato a Mondragone già martedì scorso in occasione del primo comizio previsto ai margini della zona rossa dei palazzi Cirio e poi annullato per la contestazione di associazioni e cittadini.