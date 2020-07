Il 3 luglio si festeggia San Tommaso, di seguito una selezione di frasi di auguri di buon onomastico. Tommaso Didimo (Galilea, I secolo a.C. – Mylapore, 3 luglio 72) è stato uno dei dodici apostoli di Gesù. È noto principalmente per essere il protagonista di un brano del Vangelo secondo Giovanni (20,24-29) in cui prima dubitò della risurrezione di Gesù e poi lo riconobbe.

Secondo la tradizione, si spinse a predicare il Vangelo fuori dei confini dell’Impero romano, in Persia e India, dove fondò la prima comunità cristiana. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa copta, è patrono degli Architetti, dei Geometri, degli Agrimensori e dell’India; nei quadri è rappresentato con una lancia in mano. Le sue ossa riposano nella basilica di San Tommaso Apostolo a Ortona.

Frasi di auguri di buon onomastico Tommaso

San Tommaso, non ci crede se non ci mette il naso. E invece è proprio così, è la tua festa! Tanti auguri!

Oggi è un giorno speciale, il giorno del tuo onomastico, Tommaso. Tanti cari auguri, che sia una giornata serena.

In questa giornata speciale il mio pensiero va a te, che hai questo bellissimo nome: buon onomastico!

Il giono dell’onomastico di Tommaso non può passare inosservato, soprattutto quando si ha un amico come te!

Una piccola frase, di un semplice pensiero per una grande persona come te!

Oggi il tuo nome è scritto su tutti i calendari ed agende, ma per me acquista un’importanza unica perchè sei tu ad averlo!

Il tuo nome è così diffuso, ma una persona come te è molto rara! Felice onomastico e grazie di essere mio amico.

Auguri Tommaso! Il 3 luglio è impossibile non pesare a te: che questa sia una gionata di festa!

Buon onomastico Tommaso, a te che sai prendere il meglio da ogni momento, auguro oggi tanti auguri e felice gionata!