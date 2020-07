Ritrovato cadavere a Santa Maria Capua Vetere, in via Degli Spiriti. Il macabro rinvenimento è avvenuto alle 16 e 30 di oggi. Alcuni passanti hanno notato un corpo senza vita a bordo carreggiata e hanno lanciato l’allarme.

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), trovato cadavere in strada

La salma era adagiata in una stradina laterale di via Degli Spiriti. Il corpo apparterrebbe ad una persona di sesso maschile, probabilmente un anziano. Non aveva documenti addosso. I carabinieri della locale stazione sono a lavoro per accertarne l’identità. Il cadavere è stato trasportato al reparto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per effettuare l’esame autoptico.

La prima ipotesi è che si tratti di un 87enne sparito due giorni fa nei pressi dello stadio. Potrebbe aver accusato un malore e sarebbe morto in strada. A confermare questa suggestione è il nipote, che poche ore fa, appena appresa la notizia, ha scritto un post su Facebook. “Nonno – si legge nel post -, con ogni probabilità, non è più tra noi: è stato trovato dai carabinieri il corpo di una persona che corrisponde perfettamente alla descrizione, nonostante non ci abbiano ancora chiamati a effettuare il riconoscimento. Vi ringrazio a nome suo per l’affetto che gli avete dimostrato. Ringrazio sopratutto mio Nonno per l’esempio che è stato per me, per avermi spronato nello studio e per avermi insegnato, con le sue mani consumate, la dignità del lavoro.”