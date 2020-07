In risalita per il quarto giorno consecutivo il numero di contagi da coronavirus in Italia. Oggi, 2 luglio, sono infatti 201 i positivi, contro i 187 di ieri. Cresce anche il numero dei decessi: 30 rispetto ai 21 della giornata di ieri.

Il coronavirus non si ferma neanche a luglio: 201 contagiati e 30 morti

Dei 201 contagiati 98 sono in Lombardia (il 48,76%), 27 in Emilia-Romagna (13,43%) e 20 in Veneto (9,95%). Sono 6 le regioni che non registrano nessun nuovo caso (Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Ieri erano 7. Preoccupa la situazione della Campania, dove nella sola giornata di ieri, primo luglio, si è registrato un incremento di 11 positivi (quasi tutti collegati al focolaio di Mondragone).

Trenta i decessi di oggi. Le vittime totali salgono a 34.818. Rallentano invece le guarigioni, 366 contro 469 di 24 ore fa, per un totale di 191.083. Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive scende meno del solito, di 195 unità, per un totale di 15.060.

Buone notizie sul fronte dei ricoveri: quelli in regime ordinario calano di altre 62 unità e scendono sotto la soglia psicologica dei mille, come non succedeva addirittura dal 2 marzo, attestandosi a 963. Calano di 5 unità anche le terapie intensive, che sono ora 82 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.015. Infine, tamponi in linea con gli ultimi giorni, 53.243, ormai da tempo lontani dal record di oltre 77mila in un solo giorno.