O’Neil e i problemi con l’alcol

A lanciare l’allarme l’allarme sulle sue condizioni anche a causa di una lunga lotta senza fine contro l’alcolismo, è la figlia Martina al Pais. O’Neill avrebbe reagito bene alle cure e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, «ma il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol’».

A complicare il tutto, anche una seria infezione alle vie urinarie. La figlia sostiene che la situazione sia allarmante. Tanti ex colleghi tra cui Zidane, suo grande amico sin dai tempi della Juventus, disposti ad aiutarlo sostenendo i costi della riabilitazione. «Ha bisogno di un trapianto» ha rivelato la figlia dell’uruguaiano, «ma se non smette subito di bere non ce la farà».