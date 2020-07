GIUGLIANO. “Maisto non è mai stato proposto ufficialmente, ci devono convincere che abbia requisiti migliori di quelli individuati al tavolo del centrodestra”. Parole nette quelle di Anna Russo e Francesco Aprovitola durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Varcaturo all’Hotel Première. I due hanno riunito i giornalisti per spiegare, dal loro punto di vista, cosa sta accadendo nel centrodestra giuglianese dove è in atto una disputa tra chi sostiene la candidatura di Alfonso Sequino e chi quella di Giuseppe Pietro Maisto. “In questa confusione vogliamo dire che non stiamo contro nessuno. Ma solo per la città – hanno detto i due -. Non è una rottura definitiva la nostra. Sono stati fraintesi i nostri toni e il nostro concetto di centrodestra. Non abbiamo mai posto un veto su un nome. Chiediamo solo la legittimità del nostro progetto e che soprattutto venga ascoltato”.

Assente il papabile candidato sindaco Alfonso Sequino perchè “noi due siamo quelli che si sono più esposti in queste settimane ed era giusto fare chiarezza”. Quella che pesa di più però è l’assenza di Gigi Guarino che inizialmente sembrava essere parte del gruppo ma ad oggi le voci lo darebbero vicino a Maisto.

“Il profilo di Maisto non corrisponde a quel profilo individuato al tavolo del centrodestra prima dell’emergenza Coronavirus – spiega la referente della lista CambiaMenti – Maisto non è mai stato proposto ufficialmente, mai è stata data un’argomentazione del perché possa essere un profilo spendibile. Rispetto a quel documento, non risponde a queste caratteristiche. Mi devono convincere che abbia requisiti migliori”. Per Aprovitola “Maisto non rappresenta il centrodestra”.

Solo ieri i quattro partiti dell’area, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc, hanno fatto un comunicato per ribadire che sono compatti e che il nome del candidato uscirà dai tavoli provinciali e regionali a breve. Lo stesso Aprovitola è un iscritto e consigliere uscente del partito azzurro e ci ha tenuto per questo a ribadire che non si sente un “dissidente, ma non mi faccio imbavagliare” ha tuonato.