E’ stato un mezzogiorno di fuoco nella zona di Villaricca 2. Una grossa nera si è innalzata nell’aria, visibile da chilometri. Le fiamme hanno in breve, infatti, avvolto una palazzina di via Venezia, traverso di via Consolare Campana, poco prima della cosiddetta rotonda di Maradona.

Al di sotto degli appartamenti abitati c’è un deposito di pneumatici, di cui buona parte andata distrutta. Il rogo sarebbe partito da lì, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, sprigionando la enorme nube nera. I residenti fortunatamente sono riusciti subito a scappare e mettersi in salvo mentre il fuoco ha avvolto buona parte dell’immobile. Sul posto sono giunti i carabinieri di Villaricca, diversi mezzi dei vigili del fuoco, polizia municipali di Villaricca e della vicina Qualiano e personale del 118 con alcune ambulanze.

Non ci sono feriti anche se per qualcuno si sarebbe reso necessario il supporto dell’unità respiratoria per l’intossicazione dai fumi. L’intervento tempestivo dei pompieri è evitato il propagarsi del fuoco, mettendo così in sicurezza anche le vicine concessionarie dove sono presenti diverse decine di veicoli. Danni importanti per la struttura dove sono anche crollate alcune pareti e parte del solaio per la potenza del fuoco. Alla base ci sarebbero stato un corto circuito ma proseguono gli accertamenti di carabinieri di Villaricca e vigili del fuoco.

