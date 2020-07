Qualiano. Un incendio è divampato stamattina in uno stabile di tre piani, situato in via Venezia, nei pressi della Rotonda di Maradona.

Qualiano, inferno di fuoco in via Venezia: incendio in un palazzo

Ad andare a fuoco un appartamento al terzo piano. Le fiamme, altissime, hanno sprigionato una grossa colonna di fumo nero, che si è elevata in cielo, ben visibile a chilometri di distanza e anche un odore nauseabondo, costringendo i residenti delle abitazioni adiacenti a barricarsi in casa.

Le lingue di fuoco hanno lambito i balconi degli appartamenti al secondo piano e il deposito di pneumatici sottostante alla palazzina. I danni sarebbero ingenti: è crollata anche una parete e parte di un solaio.

Decine di residenti si sono riversati in strada, altri si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse successo e da dove provenisse la puzza di bruciato.

Fortunatamente non ci sono feriti, i condomini sono riusciti a mettersi in salvo. Qualcuno è rimasto intossicato dalle esalazioni del rogo, ma nessuno ha riportato ustioni e lesioni. Al momento non è chiaro se i proprietari fossero presenti quando è scoppiato l’incendio. Come non è chiaro cosa abbia potuto provocarlo, anche se non è escluso che possa essersi trattato di un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Presenti anche intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area.