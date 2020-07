Sono il caporal maggiore Donato Farro di 44 anni e la figlia Elisa di appena 13 anni le vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Gatteo a Mare, nel cesenate.

Marcianise. Scontro tra scooter e camion, morti padre e figlia

Farro, originario di Marcianise ma in servizio in Aeronautica nella zona, come riportato dal Resto del Carlino, abitava a Savignano sul Rubicone insieme alla sorella in quanto separato dalla moglie.

Ieri era andato a prendere sua figlia Elisa per trascorrere insieme a lei una giornata al mare. Al ritorno lo schianto mortale: la Yamaha T-Max sulla quale viaggiavano padre e figlia si è scontrato frontalmente con un autocarro Iveco. I due sono sbalzati dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. Per entrambi, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unione del Rubicone per i rilievi di rito.