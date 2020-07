Oroscopo Branko giovedì 2 luglio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questa giornata per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete il seguente oroscopo liberamente tratto dalle previsioni di Branko per giovedì 2 luglio 2020 di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani giovedì 2 luglio 2020: Sagittario

Saturno entrerà nel segno del Capricorno oggi: questo vorrà dire per te maggiore forza e un sostegno prezioso nell’affrontare questioni rimaste aperte per portarle a compimento. Single Venere è ancora in opposizione: per fortuna è l’ultimo mese. Adesso bisogna stabilire quali sono i rapporti veramente importanti e quelli di cui si può fare a meno. Se c’è stata troppa confusione nelle relazioni d’amore ora è importante non alimentare ulteriori dissensi. Nella vita di coppia c’è qualche complicazione di troppo. Chi ha avuto un figlio da poco, oppure deve sposarsi a breve, potrebbe rivedere alcuni progetti per motivi economici. Le stelle sono un po’ più serene rispetto a qualche mese fa, dunque si può ripartire e vedere il futuro in i una ottica diversa. Riuscirai nelle tue imprese, in particolare quelle a lunga scadenza. Il periodo più proficuo arriverà a fine anno, ma i progetti ripartono ora.

Oroscopo Branko giovedì 2 luglio 2020: Capricorno

Non essere troppo rigido, tieni a freno l’inquietudine che ti disturba in questi giorni. Stai recuperando, anche se lentamente, le risposte che aspetti arriveranno. Le stelle per i single non sono molto favorevoli: non è un momento facile per le relazioni. È un periodo di alti e bassi, che va preso con serenità. Arriveranno tempi migliori. Un nuovo incontro emozionante potrebbe funzionare, ma soltanto se ti liberi di qualche fardello caricato dall’esterno. In questa giornata sarai particolarmente interessato alle questioni di lavoro piuttosto che ai sentimenti. Questo non significa che l’amore non ci sia, ma ci sono meno opportunità di stare insieme. Hai la possibilità di riprendere quota e questa è la settimana giusto, per agire. Bene sabato e domenica.

Oroscopo Branko giovedì 2 luglio 2020: Acquario

E’ il momento di allargare la tua rete di contatti. Hai un quadro astrologico molto positivo, che favorisce in particolar modo le relazioni e i rapporti sociali: approfittane. Cerca di dare il massimo per ottenere l’attenzione di chi ti piace. Quando c’è intesa nella coppia si possono scalare le montagne, ed è proprio grazie all’idea di un progetto da valutare nel corso delle prossime settimane che si potrà ripartire con più slancio. Periodo buono per chi può, e per chi vuole, avere un figlio. Queste stelle aiutano chi esercita una attività indipendente anche grazie a un recupero. È un periodo di svolte importanti: dipende dall’età, c’è chi parte con nuovi progetti e chi addirittura pensa a come godersi la vita senza troppi problemi. Studenti più concentrati.

Oroscopo Branko giovedì 2 luglio 2020: Pesci

Potresti sentirti parecchio nervoso oggi. Se non terrai a freno l’agitazione che provi, rischierai di essere impreciso nelle tue attività quotidiane: sii prudente. La calma torna presto. La cosa migliore da fare sarebbe dimenticare, se ci sono stati, i fastidi vissuti nel passato, anche se questo non è facile vista la presenza di Venere che è ancora ostile. Potrebbe esserci un dubbio tra più persone. La verità è che riesci a consigliare bene gli altri ma quando si tratta di valutare personalmente una tua emozione sei molto più indeciso e confuso. Le discussioni nella vita di coppia dovrebbero essere messe da parte, anche perché giovedì e venerdì la Luna nel segno aiuterà il recupero. I cambiamenti non sono sempre facili da accettare ma adesso è importante vivere con più tranquillità, guardare al futuro con più ottimismo. Agosto sarà un mese di ripartenze. Nel lavoro analizza con molta attenzione le proposte che arrivano perché Mercurio è favorevole dal mese scorso. Importanti novità possono nascere da un momento all’altro e saranno più o meno significative a seconda della tua età e del tuo passato lavorativo.