Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Termina la prima metà della prima settimana di luglio e ci avviamo verso il weekend. Come andrà questa giornata per i primi 4 segni zodiacali? Favoriti i rapporti sociali per l‘Ariete, il Toro è pronto per dichiararsi in amore. Nervosismo alle stelle per i Gemelli, mentre il Cancro è insoddisfatto del lavoro. Di seguito, le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 2 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020: Ariete

Oggi e domani giornate favorevoli. Luna e Marte sono in buon aspetto: tutte le relazioni e i rapporti sociali saranno favoriti. E’ il momento di rimetterti in gioco. Per settembre sono previsti progetti interessanti, di cui inizierai a discuterne ora. Sii cauto, però, nell’affrontare questione legate a contratti. Venere è a favore e stuzzica gli Ariete single: è tempo di incontrare nuova gente. Sembra che una differenza di opinione stia iniziando a trasformarsi in qualcos’altro. Disimpegnarsi e prendere una certa distanza prima che un divario diventi un abisso. Riflettete sui rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020: Toro

Ti senti pronto a dichiararti a qualcuno. Il momento giusto per farlo è il prossimo fine settimana, quando la Luna sarà molto attiva. Se hai avuto alcuni contrasti con il partner, se vuoi fare un passo in avanti nel rapporto di coppia, agisci sabato o domenica! I single, invece, dovranno pazientare fino ad agosto, per avere nuove chance in amore. Questo è un periodo un po’ fiacco per voi. Sei così concentrato su un punto che ti manca l’immagine più grande. Il problema a cui ti imbatti è sintomatico di una disfunzione maggiore che deve essere esaminata.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020: Gemelli

Sono giorni in cui ti senti un po’ agitato, forse perfino nervoso a tal punto che i rapporti con gli altri potrebbero diventare stressanti. Devi mantenere la calma nonostante possa ritrovarti molti rompiscatole intorno. Cerca di risollevare l’animo, perché stai vivendo un bel momento in cui potrai recuperare. È probabile che entro luglio firmerai dei contratti importanti che ti leveranno da un incubo. C’è molto di più di quanto sembri ed è tutto traballante. Non finalizzare nulla fino a dopo il 15.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020: Cancro

Ti senti un po’ insoddisfatto, forse anche nervoso. Le cose non vanno come vorresti. Sul lavoro non tutto fila liscio, c’è qualcuno che ti crea intralci. Ma tu sei superiore. Le stelle ti invitano a non alimentare sciocchi rimorsi. Anche in amore e nei rapporti interpersonali c’è qualcosa che non va; in realtà non manca niente, eppure tu avverti un vuoto che ti agita. Un amico non riesce a passare. Ancora. Fai quello che avrebbe dovuto essere fatto mesi fa. Scorri verso il basso fino al suo numero e premi “elimina”.