Portici. Ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra mentre stava svolgendo il suo lavoro al negozio Vodafone di viale Da Vinci a Partici. E’ morto così Vincenzo Del Giudice, 38 anni, originario di Pozzuoli.

Portici, Vincenzo Del Giudice si sente male in negozio e muore

La tragedia ha scosso due comunità: a Portici, Vincenzo era molto conosciuto e ben voluto dai suoi clienti. Tutti lo ricordano come un grande lavoratore. Stando alle informazioni trapelate, il 38enne si sarebbe sentito male ieri pomeriggio, attorno alle 17. Era in negozio quando si è sentito poco bene. Quando sono sopraggiunti i sanitari del 118, allertati presumibilmente dai suoi colleghi, non c’era più nulla da fare: il cuore di Vincenzo aveva già smesso di battere. E infatti pare che il giovane si stato stroncato da un infarto. L’improvvisa dipartita di Vincenzo lascia un vuoto incolmabile alla sua famiglia e ai suoi cari. Era sposato da pochi anni ed aveva anche un figlioletto.

