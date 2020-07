Oroscopo Branko mercoledì 1 luglio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco? Vediamo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per oggi 1 luglio per gli ultimi 4 segni zodiacali: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko mercoledì 1 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi è una giornata per le grandi decisioni. Le energie negative che la sfera sentimentale ha alimentato in voi nell’ultimo periodo, lasceranno il posto ad una grande determinazione. Avete capito chi può far parte della vostra vita, chi invece rappresenta solo un ostacolo, un qualcosa che vi crea disagio e insicurezza. Sarete molto coraggiosi e le stelle apprezzeranno tantissimo questa vostra presa di coscienza.

Oroscopo Branko mercoledì 1 luglio 2020: Capricorno

Giornata molto positiva per voi nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo di Branko, avete un ottimo cielo, e le stelle vi garantiranno fortuna e successo. Nel lavoro continuerete ad essere creativi e stimolati. Anche in amore, farete di tutto affinché la vostra storia assuma l’aspetto migliore per le vostre esigenze. L’affetto dei vostri amici di sempre e dei vostri familiari, sarà per voi una manna dal cielo. Apprezzerete la vicinanza di chi vi vuole bene e ne trarrete vantaggio per le scelte future che vi si presenteranno davanti

Oroscopo Branko mercoledì 1 luglio 2020: Acquario

Sarete travolti da un’ondata di energia e positività. Questo sarà un bene per affrontare al meglio la gionata sotto tutti i punti di vista.Nel lavoro, sarete una guida per molti colleghi. Lo stesso farete in famiglia, dove tutti potranno contare sulla vostra saggezza e la vostra lucidità. Insomma, state portando avanti un lavoro non piccolo, che si rivelerà vincente soprattutto per quello che costruirete e otterrete nel corso dei prossimi mesi.

Oroscopo Branko mercoledì 1 luglio 2020: Pesci

Le stelle indicano che sono in arrivo delle belle e interessanti opportunità per voi. La vostra carriera sta per decollare. Molti di voi finalmente hanno deciso di compiere un passo importante per quanto riguarda una storia che dura da molti anni ormai. Non tutto però è possibile solo se c’è la volontà. Dovrete essere capaci di cogliere al volo e sfruttare ogni occasione vi si presenti davanti. In questo modo sarete capaci di accogliere tutto e di trasformarlo in progetti importanti e passi significativi nella vostra vita.