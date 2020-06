Livorno. Uccide gatto, accende un fuoco e lo cucina in strada. E’ accaduto questa mattina vicino alla stazione di Campiglia (Livorno). Sul posto, in seguito a numerose segnalazioni di cittadini, sono intervenuti i carabinieri che hanno poi identificato il responsabile dell’uccisione del gatto, un 21enne straniero, che sarà denunciato per uccisione di animali. I carabinieri hanno accompagnato il giovane in caserma per i controlli del caso.

Uccide gatto e lo cucina in strada

Nel video diventato in poche ore virale, si vede una donna che si scaglia contro il ragazzo, rimproverandolo per quel che stava facendo, mentre lui provava a giustificarsi che «non aveva soldi per mangiare». A riprendere la scena sarebbe stato un altro passante. Dopo l’intervento dei carabinieri, la carcassa abbrustolita dell’animale è stata rimossa e smaltita da una ditta specializzata, che ha bonificato la zona.

La vicenda del 21enne a Livorno è rapidamente diventato tema politico, con la candidata della Lega, Susanna Ceccardi, seguita da numerosi esponenti del Carroccio, che hanno rilanciato le immagini sulle loro pagine social.

Il video