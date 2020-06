Salerno. Immagini di violenza sessuale su bambini, anche su neonati, scaricati da Internet attraverso servizi di messaggistica, da una rete internazionale di scambio di materiale pedopornografico.

E’ quanto hanno trovato gli agenti sui dispositivi di un 55enne della provincia di Salerno, molto conosciuto sul web dove veniva seguito soprattutto da giovanissimi.

inlineadv

Star dei social arrestato per pedofilia: video raccapriccianti sui neonati

Un personaggio che grazie a dirette in cui si mostrava in scene di vita quotidiana, e a qualche comparsata in televisione, aveva raggiunto migliaia di follower.

La sezione di Salerno della Polizia Postale, coordinata dal Compartimento di Napoli e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, è arrivata a lui al termine di una indagine partita dall’estero, in seguito alla comunicazione di un anomalo traffico di dati su piattaforme di messaggistica istantanea.

Gli agenti hanno individuato gli indirizzi ip corrispondenti a quei nomi e, seguendo le tracce lasciate sul web e le connessioni, sono arrivati al 55enne.

Materiale pedopornografico nel cellulare

Il 18 giugno è scattata la perquisizione domiciliare. Dall’analisi dei dispositivi è arrivata la conferma: sul computer e sul cellulare dell’uomo gli agenti hanno trovato una ingente quantità di materiale pedopornografico, tra cui i video di violenze su neonati.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e in collaborazione tra il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e le Polizie di Paesi esteri, hanno consentito di ricostruire i collegamenti tra il 55enne e altre persone, anche straniere. I poliziotti hanno scoperto anche il materiale, che risulterebbe tutto scaricato dal web e non prodotto dall’arrestato.