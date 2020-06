Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come proseguirà la settimana per i primi 4 segni zodiacali? L’Ariete accusa un po’ di stanchezza, confusione per il Toro. Tempo di ricostruire per i Gemelli, mentre il Cancro ritrova forza. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi martedì 30 giugno 2020 per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020: Ariete

Lastanchezza e la noia oggi si fanno sentire. Non sarà una giornata da leoni.In questi giorni hai molte cose da fare, mille perplessità da chiarire. Ma hai Marte nel tuo segno, pronto a darti grinta, ma anche voglia di mandare all’aria tutto ciò che ti va a più a genio. Se in passato qualcuno ti ha mancato di rispetto, se hanno detto falsità sul tuo conto, questo è il momento più giusto per avere giustizia. Chiedi aiuto a un legale o a un esperto per risolvere un problema personale. Dubbi e poca sicurezza nel rapporto di coppia. Oggi l’amore non va proprio come vorreste ma tranquilli, arriverà Marte a spazzare via i pensieri negativi e donerà grinta per i prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020: Toro

C’è confusione sotto il cielo dei Toro. Sabato, poi, comincerà un periodo più felice, ma fino ad allora dovresti usare la massima cautela, sia in amore che sul lavoro. Evita di dire tutto quello che ti passa per la testa, seguendo la tua proverbiale schiettezza e cerca, invece, di curare un po’ di più la forma fisica. Giornata che vi vede confusi e spaesati. Il consiglio degli astri è quello di rimandare al week end discussioni amorose ed alla prossima settimana decisioni lavorative importanti. Cautela quindi, tenete a bada la schiettezza e cercate di essere il più diplomatici possibile.

Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020: Gemelli

Oggi dovrai rimboccarti le maniche e cominciare a costruire e ricostruire tutto quello che non è andato per il verso giusto nei mesi scorsi. La settimana promette bene, le uniche giornate storte saranno quelle di giovedì e venerdì. E non è detto che non arrivi qualcosa di più da un’amicizia o dall’amore. Di fatti, negli ultimi tempi hai rivalutato molto i valori della famiglia e degli affetti. Gli astri vi sorridono, ma voi dovrete metterci del vostro oggi. Pioverà amore dal cielo oggi per voi, Venere e sex appeal sarà un mix formidabile per far cadere ai vostri piedi anche la preda più inavvicinabile.

Oroscopo Paolo Fox martedì 30 giugno 2020: Cancro

Oggi Mercurio è a favore. Questo significherà maggiore forza, riuscirai a fare le cose meglio dei giorni scorsi. Potrebbe perfino arrivare un premio, qualche piccola soddisfazione entro mercoledì prossimo. Giove ti impone, invece, maggiore attenzione per ciò che concerne i contratti, la casa, il lavoro. In agosto arriverà Venere a darti manforte per le questioni di cuore. Finalmente Mercurio entra nel segno e l’apatia lascerà il posto a forza e vitalità. Sarete stimati dai collaboratori e potreste addirittura ricevere una promozione. Giove vi sprona ad avere maggiore riguardo per tutto ciò che riguarda acquisti di immobili o questioni legali. Per l’amore dovrete attendere l’arrivo di Venere nel segno ad agosto. Nel frattempo dedicatevi alla forma fisica.