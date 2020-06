Reddito di cittadinanza, pagamenti giugno 2020. Tra oggi e domani la ricarica dovrebbe arrivare, anche se non c’è anche una comunicazione ufficiale. Come abbiamo scritto più volte, la ricarica del reddito di cittadinanza avviene ogni 27 del mese. Un eventuale ritardo rispetto alle consuete date di pagamento, infatti, verrebbe tempestivamente comunicato dall’Inps. Dunque, nel silenzio fino ad ora, il pagamento potrebbe arrivare oggi o domani.

Reddito di cittadinanza, pagamenti giugno 2020

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

inlineadv

dal 25 al 27 giugno 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 giugno 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Il reddito di cittadinanza, ricordiamo, permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

Calendario pagamento

Il pagamenti di giugno per i cittadini che stanno aspettano la tredicesima, dodicesima, l’undicesima, decima, nona, ottava, settima, sesta, quinta, quarta, terza o seconda ricarica della Carta Reddito di cittadinanza perché hanno presentato la domanda nei precedenti mesi, ma hanno già ritirato la card presso il competente ufficio postale, riceveranno il nuovo accredito entro il giorno 27 giugno.

In base al calendario pagamenti carta RdC 2020 come da precedente comunicazione Inps, il pagamento è effettuato alla fine del mese, di solito entro il 27 del mese.

Data pagamento RdC giugno 2020: Come vedere il saldo Carta RdC

Quando arriva il giorno del pagamento RdC come si fa a vedere il saldo per sapere se effettivamente è stata effettuata la ricarica della carta del reddito di cittadinanza di giugno 2020?

Verifica presso lo sportello ATM della banca o delle Poste Italiane. Inserisci la carta, digita il PIN segreto e scopri il saldo carta RdC. Chiama il numero verde RdC 800.666.888 e verifica il saldo del Reddito di Cittadinanza (gratuito da telefono fisso e mobile). Registrati al sito di Poste Italiane, accedi all’area personale e seleziona Carta RdC per visualizzare il Saldo. Se sei in possesso di SPID (Identità Digitale): Accedi al sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it e vedi il saldo carta RdC online.