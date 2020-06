Marano. Si chiamava Giuseppe Morra, il 14enne morto in ospedale a seguito di un terribile incidente in via Merolla, a Marano.

Marano. Lo schianto in scooter, poi la disperata corsa in ospedale: così è morto Giuseppe

Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro alcuni paletti.

Violento l’impatto: Giuseppe è finito rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa. Con lui c’era un coetaneo, rimasto ferito a una gamba. La dinamica del sinistro stradale, però, è ancora tutta da chiarire. Gli agenti intervenuti in via Merolla, ieri pomeriggio, hanno già ascoltato i presenti ed effettuato i rilievi.

Tuttavia, stando ad una prima ricostruzione, pare che i due adolescenti non indossassero il casco. Disperata la corsa in ospedale: i sanitari del 118 hanno trasferito i ragazzi al San Giuliano di Giugliano.

I medici della struttura ospedaliera giuglianese hanno fatto tutto ciò che potevano per salvare la vita al 14enne, ma in serata la notizia che nessuno si aspettava: il cuore di Giuseppe ha smesso di battere, gettando nello sconforto amici e parenti, che fino a quel momento avevano sperato che il ragazzo potesse ritornare presto a casa.