Lo hanno annunciato in diretta a Domenica In ospiti di Mara Venier i conduttori di Made in Sud. Il programma comico di Rai 2 non andrà in onda la prossima settimana di giovedì, come era stato spostato la scorsa ma c’è un nuovo cambiamento.

Made in sud: quando va in onda

Stefano De Martino ha annunciato che il programma andrà in onda lunedì, quindi domani 29 giugno 2020. L’ex ballerino scherzando ha detto: “La nostra non è una programmazione, è nascondino”. Il programma, infatti, inizialmente era previsto in onda tutti i martedì, poi la scorsa settimana fu spostato a giovedì per esigenze di palinsesto legate alla ripresa del campionato e stavolta invece è stato deciso di mandarlo in onda di lunedì.

I conduttori De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo si sono collegati in diretta con Domenica In e hanno messo in scena un siparietto. Tutti e tre hanno finto di avere una parte del corpo ingessata per “solidarietà” a Mara Venier che due settimane fa si è rotta il piede e ancora è in trasmissione con un tutore.