Il Nuovo Teatro Sanità riprende la sua attività dopo l’emergenza Covid-19 e lo fa con “Lettere d’amore”, il nuovo progetto firmato dal direttore artistico Mario Gelardi. Il collettivo ntS’ riparte dall’amore, dalle lettere d’amore che poeti e grandi scrittori hanno dedicato ai loro amati: un intimo epistolario interpretato da Annalisa Direttore, Gennaro Maresca, Gaetano Migliaccio, Salvatore Nicolella, Carlo Vannini. L’appuntamento è al romantico Giardino degli aranci del Rione Sanità, un luogo all’aperto per tutelare la sicurezza del pubblico, garantito anche dall’intervento di sanificazione a cura della Farmacia Dr. Ersilio Mele.

Lo spettacolo replica sabato 27 giugno e domenica 28 giugno. Sono previsti tre turni (ore 18.30-19.30-20.30), per un massimo di 15 spettatori a replica, pertanto è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail [email protected] Il luogo di ritrovo è presso la Chiesa di San Severo fuori le mura.

inlineadv

Poeti, pittori, grandi scrittori, uomini di cultura hanno dedicato da sempre lettere alla persona amata. La nuova produzione ntS’ dà voce ai sentimenti e ai segreti inconfessabili di alcuni dei grandi artisti del nostro secolo. La passione tra Frida Kahlo e Diego Rivera; l’amore violento tra Dino Campana e Sibilla Aleramo; le poetiche parole che Fernando Pessoa dedicò a Ophèlia Queiroz, con la quale visse una storia quasi in clandestinità dovuta alla differenza d’età; le missive che Jack London, autore di “Zanna Bianca”, dedicò all’amata Anna Stunsky; e ancora le parole di George Byron, Oscar Wilde, Eduardo De Filippo e Domenico Salierno, riecheggeranno nella suggestiva location del Giardino degli aranci alla Sanità.

A proposito del suo nuovo lavoro, il direttore artistico del Nuovo Teatro Sanità racconta: «La comunicazione immediata e diretta permessa dai social network ha sostituito le lettere, anche per le dichiarazioni d’amore più importanti. Ma chi di noi non vorrebbe riceverne una? Abbiamo deciso di raccogliere le più belle parole d’amore e di raccontarle in un luogo segreto, quasi nascosto del rione Sanità. Segreto e intimo, quasi come le parole e la musica che accompagnerà i pomeriggi al tramonto, in questo luogo meraviglioso che è il Giardino degli aranci».

sabato 27 giugno, ore 18.30-19.30-20.30

domenica 28 giugno, ore 18.00-19.30-20.30

Solo 15 spettatori a turno.

Luogo di ritrovo: Chiesa di San Severo fuori le mura, Rione Sanità – Napoli