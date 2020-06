Dramma in provincia di Torino dove un’insegnante di 46 anni, Eliana Rozio, è morta in un incendio divampato nella sua abitazione. Il dramma si è consumato in via Torino. La donna è deceduta per intossicazione.

Beinasco, incendio in casa: morta insegnante di 46 anni

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sono divampate per il corto circuito di un frigorifero. Eliana era in casa. Svegliata dall’incendio0, ha provato a spegnere il rogo con l’acqua del lavandino ma poi sarebbe crollata sul pavimento intossicata dalle esalazioni dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui toccherà indagare su eventuali responsabilità. La notizia ha fatto rapidamente il giro della cittadina. Eliana viveva con i genitori che però stanno trascorrendo le vacanze a Bagnasco, paese della val Tanaro di cui è originaria la famiglia e dove anche lei era molto conosciuta.