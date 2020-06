La Prova del Cuoco, lo storico programma del mezzogiorno di Raiuno, chiude dopo 20 anni di onorata carriera. Il 26 giugno si è chiuso il cooking show più amato della televisione italiana, che dopo due edizioni condotte da Elisa Isoardi si congeda dal pubblico. Una chiusura che naturalmente è stata decisa dall’alto e che la conduttrice ha dovuto accogliere a malincuore.

Elisa Isoardi durante la trasmissione ha così salutato tutti. “Ringrazio tutto lo studio, la regia, la fotografia, trucco e parrucco e poi ancora la scenografia, l’arredamento, quello che vedete attorno a noi, la cucina di servizio, l’attrezzeria e la produzione Rai, Endemol e tanti altri. Saluto tutta la famiglia che da vent’anni realizza questo programma con passione”.

Chiude La prova del cuoco

Il format dunque non verrà riproposto nella prossima stagione televisiva. Gli ascolti non sono quelli di un tempo ed erano state annotate difficoltà di non poco conto già da tempo. Giunti alla fine della puntata e prima di annunciare l’ultimo esito della sfida tra pomodoro rosso e verde, la conduttrice ha detto: “Siete stati fantastici, oggi non piango stranamente, forse perché ancora devo rendermi conto della cosa. Mi dispiace perché era bello, perché compiva vent’anni e perché mi porto nel cuore il sorriso di tutti. Grazie per quello che mi avete dato, spero che questo sia un arrivederci e non un addio”.

Al termine della puntata è stata mostrata una clip in cui tutti i cuochi la salutano, tessendo le sue lodi. Anche la spalla di Elisa Isoardi, Claudio Lippi, ha omaggiato la presentatrice: “Tutti abbiamo vissuto in maniera molto triste il fatto di non essere arrivati al 3 ottobre. Un ringraziamento particolare voglio farlo a Elisa, con la quale è nata non solo un’amicizia, ma un grande rapporto”.

Antonella Clerici torna con un nuovo programma di cucina

Intanto da settembre sarebbe previsto il ritorno di Antonella Clerici con un nuovo programma di cucina (non è ancora chiaro se verrà trasmesso dalla sua casa nel bosco ad Arquata o se si farà in studio, a Milano). Fatto sta che proprio colei che aveva dato i natali a La Prova del Cuoco vent’anni fa, avrà la responsabilità di mandare in pensione la sua creatura.