Circola in queste ore la foto di un tatuaggio con la faccia di Vincenzo De Luca. Il tattoo sarebbe stato fatto su un braccio ma non è ancora chiaro se si tratti di uno scherzo o sia vero.

A pubblicare la foto è stato un profilo Instagram che ha scritto sotto lo scatto: “Oggi ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo, Vincenzo De Luca, un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua, un esempio da seguire. De Luca non è una semplice persona, è uno stile di vita. Con immensa ammirazione. Probabilmente ho fatto una pazzia ma poco mi interessa, I’m in love”.

inlineadv

Tatuaggio De Luca

Al momento non si sa se si tratti di uno scherzo e la foto sia stata realizzata in maniera “artificiale” con qualche programma di foto o sia vera e dunque il giovane che l’ha pubblicata si sia realmente tatuato la faccia del presidente della Campania.

In queste settimane di emergenza sono diverse le pagine ironiche nate sul presidente De Luca che hanno creato meme e fatto ironia su alcune sue dichiarazioni divenute famose non solo in Campania.