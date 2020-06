Parete. Presenze Contemporanee – rassegna di arte e cultura alla sua terza edizione compie un significativo salto di inclusione e apertura inserendo, nei suoi orizzonti, campi disciplinari attigui, perseguendo con tenacia e passione l’ambizioso obiettivo di diventare un appuntamento costante nel panorama italiano e internazionale per la promozione e la discussione sul senso dell’arte e del fare arte oggi.

Per l’edizione 2020 la rassegna prevede due sezioni di arte e design “aperte” a contaminazioni e sinergie con ambiti e discipline altre, in un sottile scambio di appartenenza e prossimità. Le sezioni sono curate rispettivamente da Paolo Feroce per l’arte e da Roberto Monte per il design.

Da un corpo espositivo canonico di presenza al piano nobile del Palazzo Ducale con le collezioni pittoriche alle pareti, le stanze vedranno il loro spazio centrale occupato da istallazioni tematiche di design aperte a dialoghi con la letteratura, il teatro, la fotografia, la musica. La rassegna avrà un open-lab dedicato ad artisti emergenti e prevede, nell’arco temporale della sua durata, talk e performance in un’ottica di interlocuzione con le realtà locali mediante workshop e laboratori dedicati atti a costruire legami di collaborazione con il territorio.

La sezione di design, articolata in diversi frame – a cura di Roberto Monte -, avrà come tema il paesaggio, in continuità con le linee programmatiche del museo e nell’ambito di un filone di indagine e ricerca su temi di sostenibilità ambientale e sociale. Il tema del paesaggio, quanto mai attuale, sarà affrontato nel suo significato più ampio e inclusivo: il paesaggio antropizzato, urbano e rurale, il paesaggio naturale, intimo, personale ma anche inedito, virtuali e digitale.

In esposizione per la sezione design – primo frame – dal 27 giugno al 15 agosto, Paesaggio come Passaggio: Loredana Salzano | Matteo di Ciommo | Antilia Gallery | Gumdesign | Roberto Monte | Gaetano di Gregorio

In quest’ottica di confronto tra ricerche artistiche e presenze generazionali, la terza edizione di Presenze Contemporanee sancisce la sintonia di intenti tra l’associazione eXclusive, ideatrice della rassegna, e il PAM – Parete Art Museum che ha già ospitato l’edizione 2019 di Presenze Contemporanee in occasione della apertura del museo paretano.

In esposizione per la sezione pittura, Passaggi Introspettivi: Paolo Repetto | Tina Sgrò | Nina Esposito | Gennaro Santaniello | Antonio Diana | Dora Romano | Sebastian De Gobbis | Carmelo Vincente Rossi | Francesco Zafferino | Raffaele Canoro | Luisa Russo | Sabrina Milazzo | Carlo D’Angiolella | Costantino Di Rienzo.