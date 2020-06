Scossa di terremoto oggi, 25 giugno, a Bassiano, in provincia di Latina. I sismografi hanno rivelato un sisma di magnitudo 2.2 alle 8 e 03 del mattino. A dare conferma dell’evento anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo portale ufficiale.

Latina, scossa di terremoto a Bassiano avvertita dalla popolazione

Il terremoto ha colpito la provincia di Latina e i comuni di Sermoneta, Bassiano, Sezze, Norma, Carpineto Romano e Montelanico. Non si registrano feriti o danni a cose o persone, ma i residenti alcuni residenti riportano di aver avvertito la scossa, che ha avuto una profondità di otto chilometri. L’ultimo evento sismico rilevante in zona risale allo scorso 3 gennaio, quando un terremoto di magnitudo 2.6 ebbe come epicentro la vicina località di Sermoneta. Anche in quella circostanza, per fortuna, non si registrano danni o feriti.

inlineadv