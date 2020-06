Ancora un morto sulle strade del Salento. Non si ferma la scia di sangue sull’asfalto. Ieri è venuto a mancare Pantaleo Rosato, gemoetra del comune di Melendugno molto noto in città. Anche lui vittima di un fatale incidente. E’ la quinta vittima della strada in circa due settimane.

Salento, incidente sulla Calimera-Melendugno: morto Pantaleo Rosato

L’uomo procedeva in sella al suo scooter lungo la provinciale Calimera-Melendugno quando si sarebbe scontrato, per cause da accertare, con una vettura, un’Audi TT. L’impatto è stato devastante. Pantaleo è sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote finendo rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.

L’ incidente è avvenuto alle 22 circa. Alla guida dell’auto, un’Audi, un giovane di Melendugno. Sul posto, per ricostruire la dinamica del tragico scontro, i carabinieri di Melendugno e Calimera. Il conducente della macchina potrebbe rispondere di omcidio stradale. Quello di ieri sera è il quinto decesso in pochi giorni sulle strade salentine. Pochi giorni fa, a farne le spese era stato un agente di polizia in servizio a Palazzo dei Celestini, coinvolto in un incidente sulla statale 16. Nei giorni precedenti analoga sorte era toccata ad un militare, un 19enne ed una ragazzina di soli 15 anni.