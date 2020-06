Bollettino coronavirus di oggi 24 giugno della protezione civile. I dati di oggi riportano 30 morti e 190 nuovi casi registrati. La comunicazione della protezione civile oggi è giunta in ritardo rispetto all’ormai canonico orario delle 18.

Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. In più, per un “ricalcolo” non meglio definito, la provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 239410. Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni, l’incremento di casi è di 22 casi in Piemonte, 44 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 5 in Toscana, di 1 in Liguria e di 6 nel Lazio. Zero contagi in 5 regioni: Puglia, Friuli V.G., Calabria, Molise, Basilicata, a cui si aggiunge la provincia di Trento.

In terapia intensiva si trovano oggi 107 persone, 8 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 1610 persone, 243 meno di ieri. In isolamento domiciliare 16938 persone (-667 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 30 persone (ieri le vittime erano state 18), arrivando a un totale di decessi 34644. Il numero di decessi totali inferiore al dato di ieri è dovuto al “riconteggio” comunicato dalla provincia di Trento.

I guariti raggiungono quota 186111, per un aumento in 24 ore di 1526 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1159 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 918 unità (ieri erano stati 1064) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 190 (ieri 122).