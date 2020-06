Paura per Fiorello: ieri un incendio è divampato in casa sua a Roma. Si è trattato di un principio d’incendio nell’abitazione alla Camilluccia, a Roma, avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 giugno. Nell’attico dove vive il presentatore erano in corso lavori di ristrutturazione e c’erano, oltre alla famiglia, alcuni operai. Le fiamme sono divampate nella camera da letto a causa, a quanto apprende «Agenzia Nova» di un corto circuito. Nell’attico, al quinto piano dell’appartamento c’erano, oltre al presentatore, anche i familiari ed erano in corso dei lavori.

Incendio in casa di Fiorello

Stando a quanto si apprende, una tenda sul soppalco avrebbe preso fuoco. L’incendio però sarebbe subito stato isolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Un operaio è rimasto intossicato

Pochi danni si sarebbero registrato, ma tanto fumo all’interno dell’appartamento. Uno degli operai è rimasto lievemente intossicato ed è stato soccorso dal personale del 118. La causa dell’incendio, secondo quanto riporta l’agenzia Nova, sarebbe dunque un improvviso corto circuito. Ma sul caso ci saranno accertamenti.