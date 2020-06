Tragico schianto in autostrada morto Attilio Pierini. E’ deceduto all’età di 38 anni il cestista della Virtus Civitanova, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in Abruzzo sull’autostrada A24. Intorno alle ore 17 di ieri 23 giugno, mentre viaggiava in direzione Roma, si è verificato l’impatto dell’auto che guidava, un’Audi Q5, con un’altra vettura, un autoarticolato Volvo, che procedeva in direzione opposta, per cause che sono ancora in via di accertamento.

Schianto in A24, muore Attilio Pierini

Con lui viaggiavano la moglie Francesca, 33 anni. La giovane donna è rimasta ferita, riportando traumi ed escoriazioni ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo. Anche il cagnolino che viaggiava insieme alla coppia è deceduto nel terribile impatto.

I soccorsi: estratto il corpo di Attilio Pierini dalle lamiere

I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dello sportivo dalle lamiere dell’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico, che è rimasto fermo per qualche ora per permettere tutti i rilievi del caso. Intanto, come riporta la stampa locale, l’autista del tir sarebbe indagato per omicidio stradale.

Chi era Attilio Pierini? La vita, la biografia di Attilio Pierini

Pierini era originario di Recanati ed ha giocato lì a lungo, anche in A2, prima di passare alla Rossella Virtus Civitanova. “Un altro durissimo colpo allo stomaco… Un maledetto incidente stradale toglie la vita al grande Attilio Pierini. Il Presidente del Comitato Regionale FIP Marche Davide Paolini porge sentite condoglianze alla Famiglia stringendosi in un affettuoso, sincero, immenso abbraccio. Riposa in pace Attila”, si legge sulla pagina Facebook della Fip Marche.