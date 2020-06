Noemi è dimagrita e pronta per l’estate 2020. “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”. La cantante Noemi scrive così su Instagram, pubblicando una sua foto in costume, in campagna, assieme al suo cane. Il cambiamento è ben visibile e infatti molti fan hanno commentato entusiasti la sua prova costume 2020, anche se c’è chi ha stentato a riconoscerla.

Sorridente e con una silhouette da dieci e lode anche Noemi si lascia indietro quindi il lungo periodo di lockdown. A differenza delle sue colleghe però niente spiaggia, niente mare e nemmeno una piscina per la bella cantante, bensì una vigna. Seduta su una sedia di plastica improvvisata, con un forcone in mano l’ex concorrente di X Factor si è fatta immortalare con un due pezzi nero, che mette in risalto la sua forma al top.

Noemi dimagrita

“Ma non sei tu nella foto”, le scrive un utente. “Giuro che sono io”, ha risposto Noemi spiegando che in questa quarantena ci ha dato dentro con gli allenamenti, in particolare seguendo il metodo Tabata. Il Tabata training, chiamato anche Guerrilla cardio, è un tipo di allenamento che prevede un lavoro cardiovascolare anaerobico in Interval training (IT) ad alte intensità. Ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese, il metodo consiste nel ripetere un esercizio al massimo della potenza per un tot di tempo e poi fare una pausa, alternando così 15, 20, 30 o 60 secondi di esercizio a -10 secondi di pausa.

Si tratta di un lavoro indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza fisica. Ma non solo. Noemi infatti l’ha accompagnato anche ad una dieta “healthy”, come ha spiegato sempre nei commenti al suo post.

Il lockdown insomma non ha avuto effetti collaterali indesiderati per lei, tutt’altro, amore con il marito Gabriele Greco e allenamenti costanti, come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram, le hanno fatto decisamente bene.

Noemi è anche tornata in sala di registrazione come ha scritto lei stessa pochi giorni fa sui social: “Sono in studio per registrare… Meglio che mi morda la lingua. Progetto Top Secret!”.