Giugliano. Una macchina ha preso fuoco all’interno del parcheggio di Arredo Giardini Gellinna, un negozio specializzato in arredi, sito in via San Francesco a Patria, a Giugliano. Le fiamme hanno sprigionato un odore nauseabondo e una colonnina di fumo, che è possibile notarla a chilometri di distanza.

Giugliano, auto prende fuoco nel parcheggio di Gelinna: sul posto i Vigili del Fuoco

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio. Intanto, sul posto è intervenuta la Guardia di Finanza, che al momento sta regolando il traffico veicolare. Si procede lentamente sulla Circumvallazione esterna. Presente sul luogo dell’incendio anche una camionetta dei Vigili del Fuoco: al momento i pompieri stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

