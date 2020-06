Bollettino di oggi 22 giugno della protezione civile sui casi di Coronavirus in Italia. Sono ventitré le vittime, una meno di ieri, e nuovo dato minimo dall’impennata dell’epidemia e anche un numero basso di nuovi casi, (218), a fronte però di un numero basso di casi testati. In aumento – dato il basso numero di test – il rapporto tra nuovi positivi e casi testati.

Dei 218 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 143 nuovi positivi (il 65,5% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 26 in Piemonte, 22 in Emilia Romagna e un picco di +11 in Alto Adige. Per tutte le altre regioni il numero dei nuovi casi è inferiore alle 10 unità.

Bollettino oggi 22 giugno protezione civile Coronavirus

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 238720. Ad oggi in terapia intensiva si trovano oggi persone, 148 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi persone, 2314 meno di ieri. In isolamento domiciliare persone (-18510 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 23 persone (ieri le vittime erano state 24), arrivando a un totale di decessi 34657. I guariti raggiungono quota 183426, per un aumento in 24 ore di 533 unità (ieri erano state dichiarate guarite 440 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 335 unità (ieri erano stati 240) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 218 (ieri 224).

Nuovo focolaio a Palmi

Intanto c’è un nuovo focolaio di coronavirus a Palmi, Reggio Calabria. Ben tre quartieri, su disposizione di un’ordinanza regionale, sono stati messi in quarantena. I residenti non possono né uscire né entrare e nessun negozio resterà aperto, tranne quelli che erogano servizi essenziali (alimentari e farmacie).