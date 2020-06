Bonus Covid. Sul sito dell’Inps è disponibile la funzione per inoltrare l addomanda per l’indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è, infatti, riconosciuta a:

liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;

con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice; collaboratori coordinati e continuativi (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo);

coordinati e continuativi (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo); stagionali del turismo e stabilimenti termali (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo).

Inps, ultimi aggiornamenti

Domande e scadenze

Come riporta Pmi, ad eccezione dei liberi professionisti, chi ha già richiesto l’indennità di marzo, in caso di accoglimento della domanda il bonus sarà rinnovato automaticamente per le mensilità di aprile e maggio (ove previsto) senza nuova istanza. I lavoratori dello spettacolo devono inviare domanda per aprile se non già presentata per marzo.