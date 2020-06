Marano. Terribile incidente oggi pomeriggio in via San Rocco a Marano, in provincia di Napoli.

Marano, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani

Un’auto e uno scooter si sarebbero scontrate frontalmente all’incrocio di via Borsellino.

Violento l’impatto: i due ragazzi che erano in sella allo scooter sono sbalzati e caduti a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno provato a rianimarli sul posto, poi li hanno trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino. Pare che i due ragazzi siano fuori pericolo.