Tragedia nel primo pomeriggio a Recale, in provincia di Caserta, dove un giovane di 23 anni è morto folgorato.

Dramma a Recale, 23enne muore folgorato

La vittima, originaria di Trentola Ducenta, è rimasta folgorata da una scarica elettrica nel ‘parco giochi’ allestito nei pressi della Torre dove lavorava come giostraio.

Il ragazzo, in base ad una prima ricostruzione,era vicino ad un quadro elettrico quando è stato raggiunto da una fortissima scarica elettrica.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Marcianise: i medici hanno fatto tutto ciò che potevano per salvargli la vita, ma per il 23enne non c’è stato niente da fare.

Ora sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

(immagine di archivio)