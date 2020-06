Marcianise. Dramma nella notte nel casertano, Michele Chiaralba muore a 31 anni dopo un volo di oltre 20 metri. Come riporta il sito EdizioneCaserta, il giovane è precipitato giù dal castello di Loriano, un vecchio maniero di epoca medievale, ubicato non lontano dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Marcianise. Il giovane è precipitato giù morendo sul colpo.

L’intervento dei sanitari

Quando sono arrivati i medici del 118 purtroppo per Michele non c’era nulla da fare. Hanno provato a rianimare il giovane, ma le ferite provocate dall’impatto con l’asfalto erano troppo gravi. I medici, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Michele muore a 27 anni, la dinamica

I carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini per ricostruzione la dinamica di quanto successo. Al momento non si esclude alcuna pista. Resta ad capire se si è trattato di un incidente, di una fatalità o di un gesto premeditato.