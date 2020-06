Si torna pian piano alla normalità dopo l’emergenza Covid e dopo le riaperture dei negozi ora ci si chiede: quando iniziano i saldi estivi? L’emergenza sanitaria ha infatti stravolto la vita di tutti negli ultimi mesi, e sicuramente anche il modo di molti di fare shopping. Da quando è cominciata la pandemia, complice la chiusura forzata dei negozi, gli acquisti online sono aumentati dell’80% e in molti casi i prezzi sono stati abbassati, così da spingere i clienti a comprare nonostante il periodo di crisi economica. Ora che il lockdown è arrivato al termine, molti store e brand hanno deciso di rimandare l’inizio delle svendite di fine stagione nella speranza di recuperare le vendite a prezzo pieno mancate dei mesi scorsi.

Quando iniziano i saldi?

Quest’anno però per quanto riguarda l’inizio dei saldi ci sarà un calendario unico per tutte le regioni d’Italia. Le offerte partiranno e finiranno nella stessa data.

La data di inizio dei saldi verrà però posticipata. Se di solito le svendite estive sono sempre partite nella prima settimana di luglio, in questo 2020 bisognerà aspettare l’inizio di agosto, per la precisione sabato 1. In questa data in tutta Italia si darà il via alle offerte. A decretarlo è stato Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna, durante la Conferenza delle Regioni, dove si è deciso di fare il possibile per tutelare gli interessi delle aziende e dei commercianti. Nei 30 giorni precedenti al 1° agosto, però, è sospeso il divieto di effettuare vendite promozionali. Si potranno trovare delle promozioni speciali anche prima dell’inizio ufficiale dei saldi. Dunque anziché iniziare il 4 luglio, data che era stata preventivata per quest’anno, i saldi estivi 2020 partiranno quindi ad agosto e dureranno come sempre sessanta giorni, fino a fine settembre.

Il calendario dei saldi estivi 2020 sarà identico per tutte le regioni. A differenza degli anni passati, non ci saranno differenziazioni tra le diverse città italiane. Come sempre, i commercianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale del capo, indicando accanto sia la percentuale di sconto applicato che quella del ribasso. La novità sta nel fatto che è possibile effettuare delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti ai saldi, ovvero dal 2 al 31 luglio 2020.

Leggi anche: Zara chiude oltre 1200 negozi e punta tutto sull’online

A causa della chiusura forzata dei negozi, negli ultimi mesi è aumentato moltissimo il numero delle persone che puntano sullo shopping online. Complice il fatto che si continua ad avere paura del contagio. Anche sul web, dunque, si cominceranno a offrire prodotti scontati il 1° agosto e si chiuderanno definitivamente le svendite il 29 settembre.