Caserta. E’ di pochi minuti fa la notizia di un terribile incidente a Caserta, nel casertano. Come riporta il sito EdizioneCaserta, Salvatore V. 65 anni, è stato travolto e ucciso, mentre era in bici, da una moto di grossa cilindrata nei pressi dello stadio di Caserta, viale Medaglie d’oro.

Incidente, morto ciclista

Un centauro in sella ad una moto di grossa cilindrata ha centrato in pieno un uomo che percorreva il tratto di strada in bicicletta. Un impatto violentissimo tanto che l’uomo è stato completamente sventrato. Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili urbani e i sanitari del 118. Strada chiusa al traffico.

La salma dell’uomo, è stata trasferita nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta. I medici del 118 hanno trasferito il motociclista, anch’egli rimasto ferito al pronto soccorso del Sant’Anna e San Sebastiano.