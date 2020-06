Adv728

Continua a crollare il numero degli attualmente positivi da coronavirus a Napoli città. Sono 35 oggi le persone ancora contagiate. Sette in meno di ieri. Nove sono ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva e ventisei in isolamento domestico. A dirlo il bollettino giornaliero del Comune di Napoli che attinge ai dati dell’Asl Napoli 1.

Napoli, in crescita i guariti. Il coronavirus frena ancora. Ma c’è un caso in provincia

La città di Napoli si avvia all’azzeramento dei positivi. Il trend dei nuovi contagi è in calo da giorni. I deceduti restano 137 (ieri il totale è aumentato di un’unità). L’unica nota stonata nella giornata di oggi è un nuovo caso che si registra a Marano, così come comunica il sindaco Rodolfo Visconti. Tutti gli altri contagiati in città sono guariti.