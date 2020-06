Napoli, spari durante i festeggiamenti: Vincenzo ferito con 4 colpi di pistola

Adv728

Napoli. E’ stato ferito alla gamba con quattro proiettili esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Napoli.

È successo ieri, poco dopo la mezzanotte a Vincenzo Vallo, un 45enne napoletano che si è ritrovato travolto in mezzo a centinaia di persone in Vico Mattonelle, a pochi passi da via Carbonara nel centro storico di Napoli.

“Ho sentito delle esplosioni e il bruciore alla gamba – racconta al Mattino l’uomo che fa il collaboratore scolastico – poi ho visto il sangue e sono corso in ospedale”.

Vincenzo, padre di due ragazzi, è ricoverato al Vecchio Pellegrini. Dai primi accertamenti chirurgici, è emerso che i proiettili che lo hanno trafitto all’altezza del ginocchio e della gamba destra sono tutte entrate e uscite dall’arto.

“Tifo per il Napoli ma festeggiare sparando con la pistola è un azione che condanno fermamente – conclude il 45enne – ci poteva essere un bambino al mio posto, chi ha compiuto questo gesto se la vedrà con Dio”. Sull’episodio indaga la polizia di Stato che ha ritrovato sul posto 2 dei 4 colpi esplosi.