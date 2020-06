Adv728

MUGNANO. Imparare l’inglese divertendosi. È questo lo scopo del corso di Trinity che si tiene all’istituto Maria Agostina di Mugnano. Quello di inglese è solo uno dei corsi di lingue che la scuola prevede nella sua offerta didattica. L’istituto di via Bivio ha infatti un vero e proprio polo linguistico al suo interno che prevede l’insegnamento, oltre che dell’inglese, dello spagnolo e del tedesco in orario extracurricolare. A partire dalla scuola dell’infanzia, i bambini si avvicinano all’inglese giocando e divertendosi con l’ausilio di canzoni e flash cards, lim e giochi di gruppo. Da tre anni, inoltre, l’istituto è un centro esami Trinity che prepara gli studenti di quarta e quinta elementare agli esami Trinity Gese 1 e 2. Grazie a questo corso gli alunni riescono a tenere una conversazione interamente in inglese, fondamentale nell’era della globalizzazione.

Le simulazioni di vita reale che vengono fatte durante le lezioni sono ciò che più appassiona gli alunni.

Il servizio è stato girato e realizzato (prima dell’emergenza Covid) dagli alunni delle classi quinte che hanno seguito quest’anno un corso di videogiornalismo con la redazione di Teleclubitalia.