Frattamaggiore. Durante i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Italia di ieri sera qualcuno ha esploso alcuni colpi di pistola a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, per fortuna in aria e senza ferire nessuno.

Paura nel Napoletano, sparano in aria durante i festeggiamenti per la Coppa Italia

C’è un filmato che circola sui social network che mostra cosa è accaduto ieri notte. Nel video qualcuno apre il fuoco mentre in città si festeggia per la vittoria del Napoli.

Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “Mi hanno mandato questo video girato stanotte a Frattamaggiore. In realtà me ne hanno inviati diversi dove si vedono alcuni soggetti dare sfogo ad atti di inciviltà, violenza e vandalismo allucinanti. Tutti siamo felici per la vittoria del Napoli ma è questo il modo di festeggiare e divertirsi?”

Amaro il commento del Sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete: “Nel dopo partita abbiamo assistito anche ad una rovinosa sconfitta. Non capisco il motivo per cui, in un momento di festa, si debba eccedere compiendo azioni che possono davvero mettere in pericolo l’incolumità di tutti. Questo non è divertimento! Questa è follia! E atteggiamenti del genere non trovano nessuna scusante anzi, saranno denunciati e condannati”.

Atti vandalici si registrano anche nel capoluogo partenopeo. Nel quartiere Vasto un malvivente, approfittando della grande festa, ha puntato la pistola contro il viso di un ragazzo e gli ha rubato lo scooter. Anche questo episodio è stato filmato da un residente e diffuso in rete.

