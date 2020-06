Adv728

Maradona festeggia la Coppa Italia. Si è vestito d’azzurro per festeggiare, seppur a distanza, il suo Napoli e la vittoria della Coppa Italia. Diego Armando Maradona ha voluto subito complimentarsi con gli azzurri attraverso i social: “Sono orgoglioso di voi, Forza Napoli“. La frase accompagna una foto di lui che indossa una maglia del Napoli, probabilmente quella che gli ha regalato Mertens dopo il record di 122 gol che lo hanno fatto diventare il miglior marcatore della storia del club (l’asso argentino si era fermato a 115 nei suoi 7 anni in azzurro).

Maradona festeggia la Coppa Italia

Anche Maradona ha ovviamente seguito il match dalla tv. Quella di ieri è la prima coppa Italia assegnata senza tifosi, ma con curiosa scenografia da videoclip musicale anni ‘80: tutto ad uso delle tv. Decisivi sono stati gli errori dal dischetto di Dybala e Danilo. Di Milik il rigore decisivo per il Napoli. La squadra porta in trionfo Gattuso che ringrazia i suoi calciatori con un inedito discorso in mezzo al campo.

Scattati subito al rigore vincente di Milik i festeggiamenti a Napoli per la vittoria. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, alla Sanità, nella zona di Piazza Dante e del lungomare i tifosi si sono affacciati ai balconi per festeggiare, sparando fuochi d’artificio e urlando cori, mentre i ragazzi sugli scooter hanno dato il via ai caroselli.

Le parole di Gattuso

Gattuso visibilmente commosso: “Il calcio mi ha dato tanto, per me è un lavoro serio e lo faccio con grande passione. So che non posso mollare una virgola. Dai miei giocatori voglio senso di appartenenza e rispetto. Credo molto in un Dio del calcio, quando fai le cose bene poi i risultati arrivano”.