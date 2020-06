Adv728

Roma: è la vittoria che aspettavano tutti. Quella della squadra, che ha vinto per il suo allenatore. Quella di Gattuso che mette in bacheca il trofeo più bello che sarà dedicato certamente alla sorella. La rivincita su chi ci ha sedotti e abbandonati: Sarri e Higuain. La vittoria di una città che vuole maledettamente tornare alla normalità e che sogna un altro grande trofeo da rimettere in bacheca. Di certo che il Napoli si giocherà un’altra finale: quella di Super Coppa. Vedremo se ancora una volta contro la Juve.

