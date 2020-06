Adv728

“Quando fai le cose bene, raccogli tutto ciò che semini”. E’ soddisfatto Rino Gattuso dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus.

“A me la vita, il calcio, ha dato di più di quello che ho dato io. Quando succede quello che è successo a me (la perdita della sorella, ndr) non va bene, non lo digerisci, non lo accetti”, dichiara il tecnico azzurro, visibilmente emozionato, ai microfoni della Rai, che di recente ha perso la sorella Francesca. La donna è morta a 37 anni, dal 2017 combatteva contro una forma di diabete molto aggressiva.

La vittoria sulla Juve

Il Napoli vince la sua sesta coppa Italia della storia. Battuta la Juve 4-2 dopo i calci di rigore. Ieri sera Rino Gattuso ha commento così la vittoria del Napoli: “Io faccio questo lavoro con grande passione, mi ha dato tanto e so che non posso mollare di una virgola. La nostra forza è stato il senso d’appartenenza. Chi fa questo lavoro deve avere rispetto per quello che fa. E’ per questo che tante volte mi arrabbio. Io voglio vedere chi ci mette passione perché io ho sempre fatto così”, aggiunge il mister.

“Ai miei calciatori – prosegue – ho sempre chiesto senso d’appartenenza e rispetto e stasera lo hanno dimostrato. Ho visto stasera una squadra che voleva vincere, l’abbiamo meritato. Questa vittoria è di tutti: dello staff, della gente che sta con noi e che lavora anche 18 ore al giorno, prima di mandarmi a quel paese. E’ il primo trofeo da allenatore, stanotte mi sono svegliato un paio di volte, pensavo se avessi perso questa finale. Sapevo che era difficile, ma sono contento di avere vinto. Stasera mi sento molto orgoglioso. Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra”.