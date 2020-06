Adv728

Tornano a crescere i numeri del contagio da coronavirus. E ancora una volta la Lombardia è sorvegliata speciale. Oggi, 17 giugno, si registrano 329 nuovi positivi (ieri erano 210). Aumentano anche i morti: sono 43 (ieri erano 34). A dirlo i dati del bollettino giornaliero fornito dalla Protezione Civile.

La maggior parte sono in Lombardia, con 242 nuovi positivi (il 73,5% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 41 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna e di 10 nel Lazio. Zero nuovi casi in Puglia, provincia di Bolzano, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Basilicata.

Bollettino del 17 giugno: i numeri

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 237828. In terapia intensiva si trovano oggi 163 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3113 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 20649 persone (-442 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 179455, per un aumento in 24 ore di 929 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1516 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 644 unità (ieri erano stati 1340) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 329 (ieri 210).