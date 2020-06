Adv728

Drammatico incidente a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Il medico Laura La Malfa, 44 anni, originaria di Catania, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada Frattulla. La donna viaggiava in sella a una bici quando è stata tamponata da una Fiat Punto condotta da un suo concittadino.

Piazza Armerina (Enna), morta Laura La Malfa in un incidente

Dopo il tamponamento, il conducente dell vettura si è fermato per prestare i soccorsi. Quando si è consumata la tragedia, Laura era in compagnia di un altro familiare, anche lui in bici. Stavano facendo una passeggiata. Rapidamente è giunta sul posto un’ambulanza, ma il cuore della dottoressa ha cessato di battere quasi subito dopo l’arrivo all’ospedale Chiello.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di piazza Armerina. La dinamica dell’incidente però è poco chiara. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che il conducente della Punto, che non stava andando a velocità sostenuta, non si sia accorto della presenza della bicicletta perché abbagliato dal sole basso dell’ora del tramonto. A rendere più difficili gli accertamenti c’è il fatto che i mezzi sono stati spostati quasi subito. Lo stesso conducente della Punto si è dovuto allontanare di alcuni metri per chiamare l’ambulanza, visto che i telefonini nella zona non hanno ricezione.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città di Piazza Armerina e di Catania, città di cui lei era originaria. Tanti i post di condoglianze apparsi in queste ore su Facebook. Cordoglio da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale. ” La tragica scomparsa della nostra concittadina – scrive il primo cittadino, Nino Cammarata – ci lascia tutti sgomenti. Il lutto ha colpito da vicino questa amministrazione comunale, nella persona del vice-Sindaco dott.ssa Flavia Vagone alla quale ci stringiamo nel dolore. Con animo mesto desidero porgere alla famiglia, a nome mio e di tutta la cittadinanza, le più sentite e sincere condoglianze.